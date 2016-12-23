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Япония

12 апреля 2016, 20:00
Отпечатки пальцев вместо платежных карт

Отпечатки пальцев вместо платежных карт

Туристам в Японии предоставлена возможность расплачиваться за совершенные покупки отпечатками своих пальцев

Иностранные туристы смогут зарегистрироваться в отеле, расплачиваться в магазинах и ресторанах с помощью системы считывания отпечатков пальцев, которая заработает в тестовом режиме в Японии летом 2016 года, сообщает ЕНВ со ссылкой на "Интерфакс".

Согласно проекту, система должна упростить и ускорить процесс регистрации в отеле, где туристу не придется предъявлять паспорт. Кроме того, не понадобится носить с собой банковскую карту, чтобы расплатиться за покупки в магазине. Всю необходимую информацию для идентификации личности можно будет передать благодаря отпечаткам пальцев. Пройти процедуру идентификации личности, отсканировать отпечатки пальцев и привязать банковскую карту впервые приезжающим в Японию иностранным туристам предложат в удобных общественных местах: например, это может быть аэропорт.

Для того, чтобы туристы в Японии смогли уже в 2017 году платить за покупки при помощи отпечатков пальцев, сейчас в стране в этом направлении ведется масштабная работа. На территории аэропортов будут размещены специальные киоски. В них туристы смогут зарегистрировать свои отпечатки, привязав их к определенному счету.

По данным портала, зарегистрированные туристы смогут совершать покупки в магазинах, прислонив два пальца к специальному считывающему устройству. Причем из суммы покупки будут сразу вычитаться налоги.

На первом этапе тестирования проект объединит порядка 300 сувенирных магазинов, ресторанов, гостиниц, расположенных на популярных туристических направлениях и курортах Японии. Предполагается, что в течение четырех лет система будет развернута во всей Японии, включая Токио, который стал столицей Олимпиады-2020. Власти страны рассматривают эксперимент с ее запуском и как план по привлечению иностранных туристов.

Нужно сказать, что в направлении бесконтактной передачи финансовых средств японские специалисты работают уже давно. Уже в скором времени они планируют выпустить современный бесконтактный носитель, который позволит совершать финансовые операции, а также передавать данные.

Метки: отпечатки, Япония

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