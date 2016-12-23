Батарею, способную за 10 минут полностью зарядить мобильный телефон, разработали японцы

Японская корпорация Kaneka совместно с Техническим университетом Айти разработали уникальную литиево-ионную батарею, главная особенность которой - сверхбыстрая скорость подзарядки. Как сообщили в компании, новинка позволяет восполнить энергетический баланс в 100 раз быстрее существующих аналогов, сообщают ЕНВ.

Как пишет ТАСС По словам разработчиков, эти батареи подходят для двигателей гибридных авто и электромобилей, различных электронных приспособлений, включая карманные гаджеты и смартфоны. Впрочем, скорость подзарядки будет зависеть от ряда факторов, в частности, размеров подпитываемого оборудования, транспортного средства или технического устройства. Что касается мобильных телефонов, при использовании такой батареи вместо привычного нам аккумулятора на полную зарядку потребуется в 10 раз меньше времени, то есть она займет порядка 10 минут

При создании новейших литиево-ионных источников электропитания использовались карбоновые нанотрубки. Как утверждают разработчики, батарея не изнашивается даже после 5 тыс. случаев полной подзарядки, скорость которой у батареи со временем не снижается.

Kaneka рассчитывает приступить к массовому производству и внедрению этого изобретения на рынке в ближайшие пять лет.





