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Япония

28 марта 2016, 15:50
Префектура Ниигата: попробовал кофе и клубнику во Владивостоке, выбирай чартерные программы на лето
С утра гости активно пробовали продукты Ниигаты, к обеду ассортимент дегустационных продуктов заметно поредел.
Японский - не значит дорогой, цены на кофе вполне адекватные
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От кофе из Ниигаты до чартерных летних программ в префектуру всего лишь один глоток

Префектура Ниигата настроена расширять отношения с Приморским краем через культуры, знакомство с кухней, туризм, экономика

Префектура Ниигата провела дегустацию продуктов для владивостокцев и гостей города. Площадкой для знакомства с продуктовой "корзиной" этого уголка Японии был выбран железнодорожный вокзал.  Это уже не первое мероприятие, когда Ниигата представляет продуктовую линейку во Владивостоке. Нынешняя дегустация "убивает нескольких зайцев" - отведать предлагаемые продукты, заглянуть в новое кафе, где можно попробовать более широкий ассортимент, и если все пришлось по вкусу, то замахнуться на поездку в Ниигату в рамках летней чартерной программы, сообщают ЕНВ.

В минувшее воскресенье гости и владивостокцы, пользующиеся услугами железнодорожного транспорта смогли стать участниками дегустации продуктов из префектуры Ниигата. В "меню" - желе, кофе, джемы, супы, снеки, маринованные овощи, клубника. Вся предлагаемая продуктовая линейка "родом" из Ниигаты – и выращена, и произведена.

Организаторами мероприятия выступили префектура Ниигата, хабаровская туристическая компания "Портал сезонов" и японская компания Japan Вusiness  Вridge.

Наибольший ажиотаж был в первой половине дня – самыми популярными оказались кофе, соленья, клубника и саке. Участник  дегустации активно интересовались – где, когда и по какой цене можно приобрести понравившиеся продукты. К обеду ассортимент дегустационных продуктов заметно поредел. 

 - Цель нашего мероприятия – продвинуть продукты из Ниигаты на приморском рынке, в  этом направлении с префектурой мы работаем уже пять лет. А также заинтересованы были продемонстрировать  владивостокцам и гостям города место, где можно в шаговой доступности по адекватной цене выпить отличный японский кофе. Тот самый, который они пробовали во время дегустации, - пояснила директор компании "Портал сезонов" Анастасия Степашко.

По поводу адекватности цены – истинная правда. Стоимость чашки кофе – около 100 рублей.

Хочется отметить еще один нюанс мероприятия. О качестве японских продуктов никто не спорит, они привлекают многих. Что касается цены, то все соглашаются, что она весьма обоснована, но дороговата для российского кошелька и особенно в нынешних условиях. А вот если пищевые ингредиенты пустить в  производство, то это устраивает всех. Именно такой курс и выбрали организаторы кафе. Т.е. в меню – это не стопроцентная японская кухня. Это будет своеобразный микс. Например, японский кофе и местные пряники –пирожки, японский супчик-мисо и нашенские бутерброды.

"Открылись мы в начале января. Но ориентируемся на начало летнего сезона. Во Владивосток приезжает много людей. Едут наши хабаровчане, едут жители других регионов Дальнего Востока, услугами электричек пользуются местные жители – той пропускной способности, которая существует на вокзале, на начальном этапе будет достаточно. И то, что было представлено на дегустации – это изучение вкусовых желаний пассажиров. Кофе, это конечно, здорово. Но мы выстраиваем нашу концепцию таким образом, чтобы она  не противоречила ощущениям и желаниям, т.е. будет адаптированное меню. Сейчас  мы подбираем продукты", - пояснила Анастасия Степашко.

Пока  "реклама" об этой точке, где продают настоящий японский кофе, - это больше "сарафанное радио".  В ближайшее время появятся указатели. Они тоже не должны быть слишком "японскими", иначе может возникнуть мысль о дороговизне. На самом деле, цены в этом небольшом и уютном кафе более, чем адекватные.

Здесь стоит добавить, что понравившиеся продукты во время дегустации – это отличный повод пересмотреть планы на лето.  В июле-августе из Владивостока в направлении Ниигаты будет выполнено 6 чартерных рейсов.

И если уж начали говорить о хлебе насущном, то в Ниигате есть, где развернуться поклонникам японской кухни, гурманам и просто любителям ведении домашнего хозяйства. Местные рис "Косихикари" и саке являются одними из самых лучших в Японии, слава о них давно уже вырвалась за пределы Страны Восходящего солнца. Это настоящие топ-бренды Японии. Что касается морепродуктов – это визитная карточка Ниигаты. Фрукты груши, клубника, которую, кстати предлагали во время дегустации, персики, хурма – всего в изобилии. Местная мраморная говядина и куриное мясо – гордость здешних аграриев и самой префектуры.

Что касается шопинга и выбора, то брендов здесь предостаточно. Более того, в Ниигате достаточно магазинов, которые предлагают туристам систему скидок. Это и обычные "гранд сейлы", где скидки порой доходят до 70%, и возможность приобрести товар без внутреннего 8-процентного налога.  

Если говорить о летнем отдыхе, то в коротком списке море, праздники, фестивали, распродажи.  Вода в море теплая, прозрачная и чистая, подводные пейзажи воодушевляют. Длина береговой линии почти 340 км, живописные скалы и прекрасные песчаные пляжи – гарантированы отличные кадры и прекрасный отдых. Учитывая масштабность береговой линии, здесь в летнее время проводится масса фестивалей, рок-концертов. Теперь о праздниках.

 В начале августа в городе Нагаока проходит фестиваль фейерверков – зрелище умопомрачительное в хорошем смысле слова. Таких "цветов", "шаров", огненных узоров вряд ли еще где-то можно видеть. Это большой конкурс фейерверков, для которого море является главной сценой. Есть фейерверки, которые запускают прямо с поверхности воды, есть фейерверки, состоящие из 300 зарядов, или такие, когда одновременно запускают 100 зарядов. За все время конкурса летнее ночное небо расцвечивают около 15 тысяч фейерверков. Кстати, в конце 80-х префектура Ниигата делала первый фейерверк во Владивостоке, и горожане и гости Владивостока, тогдашние СМИ активно обсуждали мастерство и масштабы этого огненного шоу.

В последнюю декаду июля проходит знаменитый FUJI ROCK FESTIVAL - крупнейшее в стране музыкальное событие с участием многочисленных японских и иностранных артистов. Более романтичные могут отправиться на  концерт "Закат солнца на Японском море", где гармонично сочетаются красоты побережья, краски заката и прекрасная музыка. Если вдруг занесет на остров Садо, то там туристов ждут представления театра Но, на острове почти  30 сцен, и в летнее время представления проходят при свете факелов. А можно стать участником Праздника Земли Earth Celebration.

В первые выходные августа вся Ниигата поет и пляшет - проходит  праздник Ниигата-мацури. Священные паланкины, ритуальная процессия, грандиозный фейерверк и танцевальное уличное шествие, исполняемое 20-ю тыс. человек, оставят незабываемые воспоминания.

А еще есть Фестиваль большого змея, бои быков, фестиваль снега (и лето этому не помеха, снег складируют, бережно хранят, а в жаркие дни устраивают даже катание с горок) и т.д. В общей сложности еженедельно летом в  Ниигате проходит по 2 – 3 праздника.

Кстати, в минувшем году число посещении Ниигаты россиянами составило 3910 человеко-ночей, что на 200 единиц больше показателей 2013 года. Среди 47 префектур Ниигата по посещаемости российскими туристами занимает 9-е место. Так что, есть где развернуться, отдохнуть и набраться впечатлений.  

Метки: Владивосток, Ниигата, презентация, туризм, чартер

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