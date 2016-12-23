Россияне, благодаря лыжам, делегациям и выгодным тарифам из Москвы, дали рост турпотока в Японию

Япония считает туристов. За два месяца Страну восходящего солнца посетило более 3,7 млн человек и рост составил 43,7%. Российский рынок десятками тысяч туристов похвастаться не может, но рост есть – 10,2%, сообщают ЕНВ.

Страна восходящего солнца подводит промежуточные итоги по турпотоку за январь и февраль текущего года. За 2 месяца Японию в общей сложности посетило 3 743 200 туристов, рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 43,7%. Самые активные – это туристы из Южной Кореи и Китая, давшие почти 2 млн человек.

Такими темпами Япония выполнит план по приему 20 миллионов туристов раньше 2020 года, когда в стране пройдет летняя Олимпиада.

У России показатели весьма скоромные. В общем потоке это всего 0,2% или 7500 человек. По итогам двух месяцев всего 19-е место. Но по сравнению с аналогичным периодом прошлого года рост составил 10,2%. На фоне нестабильной экономической ситуации, растущего курса доллара, высоких цен на авиаперелет можно только порадоваться и за Японию, и за наших туристов, и за туркомпании.

"В январе тоже отмечался рост, правда, небольшой – 6,9%, тогда в Японию отправилось 4300 россиян. В основном это были дальневосточники и транзитные пассажиры. На тот момент с рынка уходила Asiana Airlines и пассажиры заботились о перелете в третьи страны. Этот вариант очень выгоден и на сегодня. Еще на рост турпотока оказали влияние любители сноуборда и горных лыж.

Февральский рост - это огромное количество мероприятий в Токио. Например, на один только форум "Торгово-промышленный диалог: Россия – Япония" приехало много представителей политических и деловых кругов из России. Были с гастролями большие группы артистов театров и хоровых коллективов, ехали спортсмены. Все это тоже сказалось на росте потока. Было много индивидуальных туристов из Москвы", - пояснил куратор российского рынка JNTO Валентин Шестак.

Что ждет впереди, предугадать трудно. Сегодня стоимость билета на середину апреля из Владивостока в Токио и обратно за 2 часа полета составляет почти 33 тысячи рублей. Перелет из Москвы в Токио с пересадкой в Арабских Эмиратах обойдется в 32 тысячи рублей, а если лететь через Пекин, то – 28 тысяч рублей. Прямой рейс от JAL обойдется в 37 тысяч рублей. Несмотря на дальность перелета, из Первопрестольной в Токио летать гораздо выгоднее. Потому и поток из Москвы активнее.

Тем не менее, дальневосточники Японию не забывают.

"Зимой – это лыжи, весной – сакура. Туры на сакуру бронируют. Другое дело, что раньше это делали заблаговременно, нынче тянут до последнего. Приморцы в силу своей географической близости лояльно относятся к этой стране, любят и понимают японскую кухню, культуру. Те, кто любит лыжи, попробовав хоть единожды склоны курортов Японии, потом уже не смотрят ни в сторону Китая, ни в сторону Кореи. Да и для завзятых лыжников траты на горнолыжных курортах сведены к минимуму: завтраки входят в проживание, вечером в онсенах пива попьют и счастливы. Весной всплеск - едут на сакуру, последний год стали ещё спрашивать поездки во время цветения глициний, камелий. Япония в Азии – направление номер один, где за неделю можно по максимуму охватить природу, погоду, храмы. И здесь наши клиенты активно используют предложения от Japan Airlines, то есть платят до Токио, а на Хоккайдо. Кансай или Кюсю летят уже в рамках единого тарифа", - отметила Надежда Тищенко, директор компании "Надежда".

"Наши клиенты уже начали бронировать круизы, в основном отдают предпочтение круизам по странам Азии. И Япония здесь в фаворе, - рассказывает менеджер компании "Фрегат Аэро" Галина Молокоедова. – Сейчас есть хорошие предложения на майские праздники, например, 6-дневный круиз с посещением Токио, Нагасаки, Пусана за 599 долларов. Те, кто настроился на лето, берут 10-дневный круиз за 999 долларов с посещением, Токио, Окинавы, нескольких портов на Тайване. По такой же цене, но с посещением других городов есть круизы на июль и август. И приморцы прицениваются, бронируют".