Горячая вода исчезла в квартирах Владивостоке с сегодняшнего дня

Единая диспетчерская служба администрации Владивостока информирует население города о начале с понедельника, 13 мая, гидравлических испытаний магистральных и разводящих (квартальных) тепловых сетей. Эти работы будут проводиться силами бригад филиала "Приморские тепловые сети" ОАО "Дальневосточная генерирующая компания".

По сообщению пресс-службы этого предприятия, с 13 мая от горячего водоснабжения будет отключена большая часть Владивостока - потребители Советского, частично Первореченского (от озера Юность до фабрики "Заря"), Фрунзенского, Первомайского и части Ленинского района (от Первой Речки до ул. Уборевича). Затем энергетики приступят к опрессовке теплотрасс. По мере выявления порывов и неисправностей специалисты "Приморских тепловых сетей" будут заниматься их устранением. Планируется, что подача горячего водоснабжения здесь будет восстановлена к 20 мая.

Затем, с 20 мая по 3 июня пройдут гидравлические испытания тепловых сетей на теплотрассах, идущих от озера Юность до Первой Речки, а также в районе площади Баляева (Минный городок).

Для потребителей, проживающих и работающих в границах улиц Фадеева, Светланской, Пушкинской, Суханова, отключения от горячего водоснабжения и испытания начнутся с 3 июня. Непосредственно к опрессовке энергетики должны приступить здесь 4 июня. Она продлится до 8 июня. Горячее водоснабжение в этой части Ленинского района планируется восстановить с 10 июня, сообщает пресс-служба администрации города