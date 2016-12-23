Помогать в реформировании ЖКХ при капремонте домов приморцам теперь не будут

Каждому второму российскому региону отказано в финансировании программ капремонта многоквартирных домов и расселения аварийного жилья, следует из отчета Фонда содействия реформированию ЖКХ. Регионы наказаны за то, что не смогли найти деньги на софинансирование программ или использовали их по нецелевому назначению. В ближайшие три года у регионов не будет достаточных средств на софинансирование капремонта. Дефицит региональных бюджетов вырастет с 50 млрд. рублей в 2013 году до 1,8 трлн. рублей в 2018 году.

Петр Клюев, эксперт департамента оценки "2К Аудит - Деловые Консультации/Морисон Интернешнл" прокомментировал сложившуюся ситуацию:

- В 2007 году Президент РФ подписал Федеральный закон "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства". Законом были установлены правовые и организационные основы предоставления финансовой поддержки для проведения капитального ремонта многоквартирных домов, переселения граждан из аварийного жилья путем создания государственной корпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ, осуществляющей функции по предоставлению такой финансовой поддержки.

Приостановление выделения средств фондом ЖКХ для 42 регионов обусловлено не только тем, что эти регионы не смогли обеспечить долевое софинансирование. Причиной еще послужил и износ основных фондов ЖКХ в России. В среднем по России износ фондов ЖКХ составляет примерно 60%. Власть в этом винить не стоит, поскольку они прикладывают множество усилий к устранению сложившейся ситуации.

Еще одна из причин сложившейся ситуацией вокруг ЖКХ – неоплаченные счета за коммунальные услуги. Значительная часть населения имеет непогашенные задолженности, нехватка средств служит причиной дальнейшего развития кризиса ЖКХ. Бороться с проблемой неуплаты очень тяжело, эффективных рычагов влияния на жильцов в настоящий момент нет.

Пресс-служба Фонда ЖКХ отмечает, что дальневосточники, а именно Камчатский край, Приморье, Сахалинская область лишатся финансовой поддержки за счет средств Фонда в части программ по капитальному ремонту многоквартирных домов. Причина - нарушение сроков и параметров реализации программ. В части программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на предоставление финансовой поддержки за счет средств Фонда не смогут рассчитывать хабаровчане. Здесь главную роль сыграли нарушение сроков и параметров реализации программ, а также необеспечение долевого финансирования программы.