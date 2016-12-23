Второй выпуск программы "5 минут с губернатором" вышел в Приморье

Второй выпуск нового приморского видеопроекта "5 минут с губернатором" появился в сети Интернет. В ходе программы глава региона Владимир Миклушевский рассказывает о демографической ситуации в Приморье, а также о мерах поддержки молодых и многодетных семей, сообщили РИА "Ежедневные новости Владивостока" в пресс-службе краевой администрации.

Вопрос улучшения демографической ситуации, является одним из приоритетных для регионов, обозначил президент России Владимир Путин в послании Федеральному Собранию РФ.

Напомним, первый выпуск программы был посвящен совещанию по бюджетам регионов, которое прошло в Сочи под председательством Владимира Путина.