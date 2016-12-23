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Управдом

13 декабря 2012, 11:00

Рассчитывать квартплату "по головам" так же необъективно, как и за "квадратные метры" - УК

Замдиректора Первореченской УК Татьяна Плотникова считает, что новые расчеты за уборку бытовых отходов не будут справедливыми

Рассчитывать квартплату "по головам" так же не вполне объективно, как и за "квадратные метры". Об этом сказала заместитель директора управляющей компании Первореченского района Татьяна Плотникова, комментируя законопроекты Госдумы, которые предлагают в счетах за уборку бытовых отходов считать жильцов "по головам" и не привязывать расчеты к квадратным метрам квартиры, сообщает РИА "Ежедневные новости Владивостока".

"Российская газета" пишет, что в Госдуме рассматривается целый ряд однотипных законопроектов, призванных сделать квартплату более справедливой. Авторы документов полагают, что размер квартиры не имеет значения, когда дело доходит до платы за вывоз мусора и обслуживание лифтов. Проекты предлагают в счетах за уборку бытовых отходов считать "по головам" жильцов и не привязывать расчеты к квадратным метрам квартиры. Ведь мусорят не стены, а люди.

- Оплата в соответствии с количеством квадратных метров - это участие в содержании дома. Эта методика необъективна, в этой связи становится понятна подготовка законопроектов, призванных сделать квартплату более справедливой, - говорит Татьяна Плотникова. - Пока непонятно, как данные законопроекты отразятся на жильцах, но абсолютно ясно, что и предыдущая система квартплаты, и та, которая сейчас предлагается, не будут вполне объективны. Высчитывать квартплату в соответствии с количеством человек тоже не совсем верно.

По ее словам, простые расчеты на примере покажут все выгоду-невыгоду данного законопроекта для обычного человека.

- Скажем, в квартире может жить семья из трех человек, но они будут мало мусорить, а может жить один, но он ведет свой бизнес и мусорит "за семерых". Тогда оплата вывоза мусора "по головам" будет абсолютно несправедлива. Или, к примеру, в квартире живет четыре человека, которые ежедневно пользуются лифтом, а в другой - один, но к нему постоянно приходит по пять гостей. Поэтому, чтобы система оплаты была справедлива, нужно смотреть по факту. Однако по сути это невозможно, - отметила собеседница агентства.

Татьяна Плотникова считает, что нужно внимательно подходить к этому вопросу, потому что то или иное решение может отразиться на кошельках жильцов".

Метки: вывоз твердых бытовых отходов, ЖКХ, управляющие компании

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Мнения, комментарии (2)

Житель многоэтажки, 16.01.2013 20:32
Так и не поняла, что хотела сказать Плотникова. Рассуждать можно до бесконечности, а что конкретно она предлагает? Она конечно хотела бы, чтобы жители платили столько, сколько УК хватало бы для удовлетворения своих неуемных потребностей и при этом ничего не делать. Они бы отрабатывали то, за что мы сейчас платим, а то превратили все подходы к подъездам в мусорные свалки и вывозят все это в лучшем случае 1 раз в месяц.
гюрза, 17.01.2013 16:31
Да все и так понятно, последнее время все законы вроде,по словам для благо народа,а в реале против его

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