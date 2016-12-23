Рассчитывать квартплату "по головам" так же необъективно, как и за "квадратные метры" - УК

"Российская газета" пишет, что в Госдуме рассматривается целый ряд однотипных законопроектов, призванных сделать квартплату более справедливой. Авторы документов полагают, что размер квартиры не имеет значения, когда дело доходит до платы за вывоз мусора и обслуживание лифтов. Проекты предлагают в счетах за уборку бытовых отходов считать "по головам" жильцов и не привязывать расчеты к квадратным метрам квартиры. Ведь мусорят не стены, а люди.

- Оплата в соответствии с количеством квадратных метров - это участие в содержании дома. Эта методика необъективна, в этой связи становится понятна подготовка законопроектов, призванных сделать квартплату более справедливой, - говорит Татьяна Плотникова. - Пока непонятно, как данные законопроекты отразятся на жильцах, но абсолютно ясно, что и предыдущая система квартплаты, и та, которая сейчас предлагается, не будут вполне объективны. Высчитывать квартплату в соответствии с количеством человек тоже не совсем верно.

По ее словам, простые расчеты на примере покажут все выгоду-невыгоду данного законопроекта для обычного человека.

- Скажем, в квартире может жить семья из трех человек, но они будут мало мусорить, а может жить один, но он ведет свой бизнес и мусорит "за семерых". Тогда оплата вывоза мусора "по головам" будет абсолютно несправедлива. Или, к примеру, в квартире живет четыре человека, которые ежедневно пользуются лифтом, а в другой - один, но к нему постоянно приходит по пять гостей. Поэтому, чтобы система оплаты была справедлива, нужно смотреть по факту. Однако по сути это невозможно, - отметила собеседница агентства.

Татьяна Плотникова считает, что нужно внимательно подходить к этому вопросу, потому что то или иное решение может отразиться на кошельках жильцов".