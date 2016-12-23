Непродуманные действия в сфере ЖКХ могут стать причиной социального взрыва - депутат

Оплата полной стоимости капитального ремонта многоквартирных домов может стать детонатором социального взрыва в России, поскольку бремя расходов, которое планируется возложить на плечи граждан, может оказаться непосильным для трети населения страны. Об этом корр. РИА "Ежедневные новости" сказал депутат Законодательного Собрания Приморья, заместитель председателя комитета по бюджетно-налоговой политике и финансовым ресурсам Владимир Беспалов.

"Если все расходы на содержание жилого фонда государство переложит на плечи граждан, это станет для них непосильной ношей. Людей вгонят в долги, и народу ничего не останется, как женщинам брать кастрюли, мужикам вилы и идти на улицы, как во время "марша голодных" в феврале 1917 года. С учетом того, что есть еще злостные неплательщики из числа маргиналов, которые уже накопили огромные долги, собственники не потянут такие расходы. Я категорически против такого подхода.

В Жилищном кодексе прописан порядок приватизации: государство только тогда передает жилье, когда приведет его в нормальное состояние от крыши до подвала и внутренних коммуникаций. А у нас гражданам спихнули имущество, изношенное на 80%, и теперь хотят содержать его за счет собственников. Хотя треть населения страны - бабушки и дедушки, которые получают не более 10 тысяч рублей пенсии. Как они смогут наскрести на капитальный ремонт дома? Государство должно сохранить за собой, по меньшей мере, 50-60% ответственности за капремонт, и 10-25% должны брать на себя муниципалитеты", - сказал Владимир Беспалов.