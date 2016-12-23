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30 ноября 2012, 12:00
Государство не должно устраняться от проблем капитального ремонта – Павел Ашихмин

Государство не должно устраняться от проблем капитального ремонта – Павел Ашихмин

По мнению депутата – коммуниста, только государственный контроль может обеспечить безопасность эксплуатации многоквартирных домов

Только государственный контроль может обеспечить безопасность эксплуатации многоквартирных домов и сохранность жилого фонда, потому полностью перекладывать ответственность за его состояние на собственников было бы неправильно. Об этом сказал депутат Законодательного Собрания Приморского края, заместитель председателя комитета по региональной политике и законности Павел Ашихмин, сообщает РИА "Ежедневные Новости Владивостока".

 

- В последнее время в стране проводится политика возложения на людей по максимуму финансовой ответственности за ремонт и содержание жилого фонда. Фактически государство уходит от своих обязательств перед гражданами в социальной сфере. Известно, что жилищный фонд, который приватизировался гражданами, не был отремонтирован, и сегодня возлагать на людей расходы на капитальный ремонт  - это неправильно. Государство должно по-прежнему нести бремя ответственности и пытаться привести дома в порядок.

Есть и еще один момент, который надо учитывать при решении этого вопроса. Если жильцы сами будут платить за ремонт и государство не будет контролировать этот процесс - это поле для махинаций, когда деньги, собранные с жильцов будут тратиться работниками управляющих компаний непонятно на что. Они и сейчас так поступают, но впоследствии злоупотребления в этой сфере вырастут.

По большому счету, вопрос капитального ремонта жилого фонда - это вопрос безопасности граждан, и поэтому уходить из этой сферы государство не должно. Можно рассмотреть вопрос о  превращении квартирной платы в налог, собираемый государством. Но главным остается вопрос контроля, потому что именно отсутствие контроля порождает массу злоупотреблений, - сказал Павел Ашихмин.

Напомним, капремонт жилья может стать "неподъемным" для приморцев и краевого бюджета. Поправки к изменениям Жилищного кодекса и в закон о Фонде ЖКХ, фиксирующие новую структуру капитального ремонта многоэтажек, обяжут граждан оплачивать 15% стоимости работ (сейчас - 5%) и резко снизят участие федерального бюджета. Нагрузка на региональные и муниципальные бюджеты, обязанные софинансировать капремонт, наоборот, вырастет - с 30% до 35-70% в зависимости от субъекта РФ. Полностью система начнет работать в 2014 году.

Эксперты считают, что принятие Госдумой поправок по капремонту в ЖК РФ станет "шоковой терапией" для регионов.

Метки: депутат, капитальный ремонт

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