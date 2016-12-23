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Управдом

23 ноября 2012, 13:00
Капремонт жилищного фонда за счет граждан – очередной " развод"

Капремонт жилищного фонда за счет граждан – очередной " развод"

Доходы приморцев по сравнению с нуждами ЖКХ слишком ничтожны, чтобы люди за счет своих средств привести дома в порядок – депутат Артем Самсонов

Законопроект, предусматривающий проведение капремонта жилищного фонда за счет граждан, обсуждаемый в настоящее время российскими парламентариями, вряд ли изменит ситуацию в российской сфере в ЖКХ к лучшему.  Перекладывать эти расходы на владельцев квартир просто нечестно.  Теперь граждане за свой счет должны привести в порядок то, что годами пребывало в ненадлежащем состоянии. Больше похоже на обман.

Как отметил в разговоре с корр. РИА "Ежедневные новости Владивостока" депутат Приморского края коммунист Артем Самсонов, рост тарифов и появление новых услуг не ведет к тому, что проблемы в ЖКХ успешно решаются. В Приморском крае очень много объектов жилищно-коммунального хозяйства, которые находятся в ненадлежащем состоянии.

- Люди приватизировали свои квартиры,  о подвалах, крышах, дворовых территориях, лестничных площадках речь не шла.  Теперь все это пришло в запустение, и жители должны все это взвалить на свои плечи.  Получается, что государство людей обмануло, не выполнив при этом своих обязательств по надлежащему содержанию объектов ЖКХ.   Я считаю, что жилье - это социальное направление, и этим должно заниматься государство.  Приморцы  даже не могут повлиять на деятельность Управляющих компаний.  Это такая "святость", что результаты их деятельности даже надзорные органы не могут проверить досконально.  Деньги берут, а качественного предоставления услуг как не было, так и нет, - делится своими рассуждениями Артем Самсонов.

Сегодня мы часто обращаемся к примеру запада, дескать там эти проблемы или задачи решаются другим способом. Почему бы нам его не перенять?

- Смысл кивать на запад. Даже если мы пойдем по зарубежному пути в сфере ЖКХ, мы вернемся на исходные российские позиции - грязные подъезды, изношенные коммуникации и протекающие крыши.  Сомневаюсь, что все приморцы смогут "потянуть" стопроцентное содержание дома и при этом еще учесть расходы на капремонт. Сколько у нас небольших домов, где живут семьи с небольшим доходом? Как им быть? Им еле на жизнь хватает, а тут еще заниматься крышей или трубами в подъезде?  Этим должно заниматься государство, а не перекладывать все эти проблемы на население, - уверен приморский депутат.

Справка:

Численность экономически активного населения в Приморском крае в октябре 2012 года составила 1088,2 тыс. человек (56% общей численности населения края). В их числе 1014,6 тыс. человек (93,2%) были заняты в экономике. Величина прожиточного минимума в III квартале составила  7731 рубля. Реальная зарплата за 9 месяцев  в крае составила  26 154,.5 руб, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года рост составил 5,7%. По итогам 2011 года в крае почти 312 тыс. человек имели  денежными доходы ниже величины прожиточного минимума. В январе-октябре 2012 года оплату услуг приморцы  потратили почти 32% всех потребительских расходов. При этом 40% этих расходов уходит на  оплату транспорта, 24% - на услуги ЖКХ. По сравнению с прошлым годом плата за жилье в домах государственного и муниципального жилищного фонда возросла на 5,8%.

Метки: депутат, ЖХК, капремонт, Приморский край

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