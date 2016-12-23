Обсуждения
Архив Об издании
ОбществоЭкономикаПолитикаСтиль жизниВ миреНовости компаний
Китай Южная Корея Япония
A A A
Печать
Система Orphus

Управдом

30 октября 2012, 10:10

Управляющие компании Владивостока незаконно включали в квитанции платные услуги "паспортных столов"

Делом о предоставлении подобного рода услуг заинтересовалась прокуратура

По результатам проверки сведений, размещенных в средствах массовой информации, прокуратурой приняты меры к устранению нарушений жилищного законодательства. 

Прокуратурой Фрунзенского района г. Владивостока проведена проверка сведений, размещенных на сайте регионального Информационного агентства, о несогласии жителей многоквартирных домов города Владивостока с предъявлением управляющими компаниями требований об оплате услуг так называемых "паспортных столов", осуществляющих деятельность по ведению поквартирного регистрационного учета граждан.

Как пояснила старший помощник прокурора Приморского края Елена Телегина, в связи с выявленными нарушениями при организации указанных услуг руководителям трех управляющих компаний, осуществляющих деятельность на территории Фрунзенского района, прокурором внесены  представления об устранении нарушений жилищного законодательства, поскольку собственники жилых помещений не принимали решения о включении в перечень оказываемых им управляющими компаниями услуг по ведению регистрационного учета проживающих в доме граждан. 

После вмешательства прокуратуры обществом с ограниченной ответственностью "НП УК Эгершельд" изложенные в представлении требования удовлетворены, выявленные нарушения устранены: из квитанций исключены необоснованно указанные платные услуги. 

Результаты рассмотрения актов прокурорского реагирования другими управляющими компаниями находятся на контроле в прокуратуре района.

Метки: прокуратура, УК, услуги

В закладки
В блог
Печать
 
RSS-лента комментариев

Другие новости рубрики

Приморцам придется скидываться на капремонт в созданный спецфондПриморцам придется скидываться на капремонт в созданный спецфонд
04 июня 2013, 09:40
В краевом парламенте началось обсуждение законопроекта о системе капремонта многоквартирных домов
Горячая вода исчезла в квартирах Владивостоке с сегодняшнего дняГорячая вода исчезла в квартирах Владивостоке с сегодняшнего дня
13 мая 2013, 08:50
Во Владивостоке начинались гидравлические испытания тепловых сетей
Помогать в реформировании ЖКХ при капремонте домов приморцам теперь не будутПомогать в реформировании ЖКХ при капремонте домов приморцам теперь не будут
05 апреля 2013, 10:10
Причина кроется в нарушении сроков и параметров реализации программ капремонта многоквартирных домов и расселения аварийного жилья

Последние новости

Приморские производители мяса могут поставлять свою продукцию в ИракПриморские производители мяса могут поставлять свою продукцию в Ирак
вчера, 22:30
Компания несет все расходы, связанные с посещением предприятий иракскими специалистами
В Приморском крае рисунки школьников разместят на баннерах социальной рекламыВ Приморском крае рисунки школьников разместят на баннерах социальной рекламы
вчера, 21:50
Рисунки школьников украсят улицы Черниговского, Пожарского районов Приморского края и Уссурийского городского округа
Евгений Зотов: Нам скоро будет некуда вывозить мусорЕвгений Зотов: Нам скоро будет некуда вывозить мусор
вчера, 17:00
Обсуждение ситуации со спецзаводом во Владивостоке высветило другие "мусорные" проблемы

Опрос:

Какой подарок вы бы хотели получить на Новый Год?






Свой вариант:

Текущие результаты

От первого лица

Александр Ивашкин: Мы не будем по тебе скучать, 2016 год
14.12.2016 12:00
Александр Ивашкин: Мы не будем по тебе скучать, 2016 год
13.12.2016 17:30
Дмитрий Селютин назначен генеральным директором АО "ДВЭУК"
08.12.2016 11:30
Как эффективно вести переговоры с японскими бизнесменами

Самые популярные

Горячие обсуждения

14.12.2016 12:00
Александр Ивашкин: Мы не будем по тебе скучать, 2016 год 6
14.12.2016 11:30
Внутреннюю политику Приморья возглавит Игорь Степаненко 2
16.12.2016 15:30
В крупнейшем энергетическом предприятии Приморья разгорелся профсоюзный конфликт 1
20.12.2016 12:20
Задержан "сельский" вице-губернатор Приморья 1

Все комментарии

Метки

авто администрация Владивостока Артем бюджет Владивосток выборы ГИБДД Дарькин депутаты детские сады дороги Дума Владивостока ЖКХ интернет кино Китай кризис Луч-Энергия Медведев милиция Приморский край прокуратура Путин Пушкарев Саммит АТЭС-2012 строительство суд убийство УВД футбол

Все метки

© 1998—2016,
Ежедневные Новости Владивостока


Общество Экономика Политика Стиль жизни В мире Китай Новости компаний Южная Корея Япония

Архив Об издании Форум Опросы Экспорт/RSS Календарь Публикации Поиск Рейтинг Магазины Рекламные статьи


Правила использования информации данного сайта. При полном или частичном цитировании информации указание названия газеты как источника и работающей ссылки на сайт www.novostivl.ru обязательны.

Сетевое периодическое издание Ежедневные Новости Владивостока (ЕНВ). 690003, Владивосток, ул. Верхнепортовая, 38, офис 307 (адрес редакции). Главный редактор: Устинов М.Я. Тел.: +7 902 4870111. Email: info@novostivl.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-62594 от 31 июля 2015 г. выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзором).
Настоящий ресурс может содержать материалы 16+