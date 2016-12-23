Управляющие компании Владивостока незаконно включали в квитанции платные услуги "паспортных столов"

По результатам проверки сведений, размещенных в средствах массовой информации, прокуратурой приняты меры к устранению нарушений жилищного законодательства.

Прокуратурой Фрунзенского района г. Владивостока проведена проверка сведений, размещенных на сайте регионального Информационного агентства, о несогласии жителей многоквартирных домов города Владивостока с предъявлением управляющими компаниями требований об оплате услуг так называемых "паспортных столов", осуществляющих деятельность по ведению поквартирного регистрационного учета граждан.

Как пояснила старший помощник прокурора Приморского края Елена Телегина, в связи с выявленными нарушениями при организации указанных услуг руководителям трех управляющих компаний, осуществляющих деятельность на территории Фрунзенского района, прокурором внесены представления об устранении нарушений жилищного законодательства, поскольку собственники жилых помещений не принимали решения о включении в перечень оказываемых им управляющими компаниями услуг по ведению регистрационного учета проживающих в доме граждан.

После вмешательства прокуратуры обществом с ограниченной ответственностью "НП УК Эгершельд" изложенные в представлении требования удовлетворены, выявленные нарушения устранены: из квитанций исключены необоснованно указанные платные услуги.

Результаты рассмотрения актов прокурорского реагирования другими управляющими компаниями находятся на контроле в прокуратуре района.