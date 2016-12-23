Обсуждения
Архив Об издании
ОбществоЭкономикаПолитикаСтиль жизниВ миреНовости компаний
Китай Южная Корея Япония
A A A
Печать
Система Orphus

Управдом

22 октября 2012, 12:20

Завтра во Владивостоке стартует отопительный сезон

Первыми к отоплению подключат объекты соцкультбыта, а к концу недели тепло уже поступит в дома владивостокцев

Завтра, 23 октября, во Владивостоке стартует отопительный сезон. Согласно постановления главы города Игоря Пушкарёва №3693 от 19.10.2012 с 23 октября к системе отопления подключают объекты соцкультбыта: дошкольные, образовательные учреждения, учреждения здравоохранения и культуры.

Как сообщает РИА "Ежедневные новости Владивостока" со ссылкой на пресс-службу городской администрации, к пятнице 26 октября тепло начнет также поступать и в жилые дома, общежития, административные здания, учреждения начального, среднего и высшего профессионального образования.

В городе своевременно были проведены гидравлические испытания, завершена промывка и опрессовка труб. Котельные Владивостока прошли плановый ремонт и были полностью укомплектованы инженерно-техническим составом и рабочим персоналом. На островных и отдаленных территориях все хозяйство, которое участвует в процессе теплоснабжения, также готово к работе.

Напомним, что сроки начала отопительного сезона зависят от реально сложившихся среднесуточных температур воздуха. По действующим нормативам, для подачи тепла необходимо, чтобы среднесуточная температура пять суток подряд не превышала +8 Со.

Метки: Владивосток, отопление

В закладки
В блог
Печать
 
RSS-лента комментариев

Другие новости рубрики

Приморцам придется скидываться на капремонт в созданный спецфондПриморцам придется скидываться на капремонт в созданный спецфонд
04 июня 2013, 09:40
В краевом парламенте началось обсуждение законопроекта о системе капремонта многоквартирных домов
Горячая вода исчезла в квартирах Владивостоке с сегодняшнего дняГорячая вода исчезла в квартирах Владивостоке с сегодняшнего дня
13 мая 2013, 08:50
Во Владивостоке начинались гидравлические испытания тепловых сетей
Помогать в реформировании ЖКХ при капремонте домов приморцам теперь не будутПомогать в реформировании ЖКХ при капремонте домов приморцам теперь не будут
05 апреля 2013, 10:10
Причина кроется в нарушении сроков и параметров реализации программ капремонта многоквартирных домов и расселения аварийного жилья

Последние новости

Приморские производители мяса могут поставлять свою продукцию в ИракПриморские производители мяса могут поставлять свою продукцию в Ирак
вчера, 22:30
Компания несет все расходы, связанные с посещением предприятий иракскими специалистами
В Приморском крае рисунки школьников разместят на баннерах социальной рекламыВ Приморском крае рисунки школьников разместят на баннерах социальной рекламы
вчера, 21:50
Рисунки школьников украсят улицы Черниговского, Пожарского районов Приморского края и Уссурийского городского округа
Евгений Зотов: Нам скоро будет некуда вывозить мусорЕвгений Зотов: Нам скоро будет некуда вывозить мусор
вчера, 17:00
Обсуждение ситуации со спецзаводом во Владивостоке высветило другие "мусорные" проблемы

Опрос:

Какой подарок вы бы хотели получить на Новый Год?






Свой вариант:

Текущие результаты

От первого лица

Александр Ивашкин: Мы не будем по тебе скучать, 2016 год
14.12.2016 12:00
Александр Ивашкин: Мы не будем по тебе скучать, 2016 год
13.12.2016 17:30
Дмитрий Селютин назначен генеральным директором АО "ДВЭУК"
08.12.2016 11:30
Как эффективно вести переговоры с японскими бизнесменами

Самые популярные

Горячие обсуждения

14.12.2016 12:00
Александр Ивашкин: Мы не будем по тебе скучать, 2016 год 6
14.12.2016 11:30
Внутреннюю политику Приморья возглавит Игорь Степаненко 2
16.12.2016 15:30
В крупнейшем энергетическом предприятии Приморья разгорелся профсоюзный конфликт 1
20.12.2016 12:20
Задержан "сельский" вице-губернатор Приморья 1

Все комментарии

Метки

авто администрация Владивостока Артем бюджет Владивосток выборы ГИБДД Дарькин депутаты детские сады дороги Дума Владивостока ЖКХ интернет кино Китай кризис Луч-Энергия Медведев милиция Приморский край прокуратура Путин Пушкарев Саммит АТЭС-2012 строительство суд убийство УВД футбол

Все метки

© 1998—2016,
Ежедневные Новости Владивостока


Общество Экономика Политика Стиль жизни В мире Китай Новости компаний Южная Корея Япония

Архив Об издании Форум Опросы Экспорт/RSS Календарь Публикации Поиск Рейтинг Магазины Рекламные статьи


Правила использования информации данного сайта. При полном или частичном цитировании информации указание названия газеты как источника и работающей ссылки на сайт www.novostivl.ru обязательны.

Сетевое периодическое издание Ежедневные Новости Владивостока (ЕНВ). 690003, Владивосток, ул. Верхнепортовая, 38, офис 307 (адрес редакции). Главный редактор: Устинов М.Я. Тел.: +7 902 4870111. Email: info@novostivl.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-62594 от 31 июля 2015 г. выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзором).
Настоящий ресурс может содержать материалы 16+