Более 20 свалок ликвидированы на территории Дальнегорска

Прокуратурой города Дальнегорска в ходе проверки соблюдения законодательства в сфере обращения с отходами производства и потребления на территории городского округа выявлены места складирования твердых бытовых отходов и крупногабаритного мусора.

Как сообщает старший помощник прокурора Приморского края Елена Телегина, по результатам проверки лицам, ответственным за содержание этих территорий, внесены представления об устранении выявленных нарушений.

Кроме этого, прокурор направил в Дальнегорский районный суд 22 иска о понуждении управляющих организаций и товариществ собственников жилья очистить территорию от скопления бытовых отходов.

В ходе судебного рассмотрения требования прокурора удовлетворены в добровольном порядке, права граждан на благоприятную окружающую среду восстановлены.