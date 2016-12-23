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Управдом

20 сентября 2012, 10:40
Управляющая компания во Владивостоке взимала с жильцов плату за несуществующие услуги

Управляющая компания во Владивостоке взимала с жильцов плату за несуществующие услуги

Прокуратурой приняты меры в связи необоснованным взиманием управляющей компанией платы за ведение регистрационного учета собственников жилья

Прокуратурой Первомайского района г. Владивостока проведена проверка исполнения требований жилищного законодательства в деятельности ООО "Региональная УК", осуществлявшей управление общим имуществом в многоквартирном доме № 35 по ул. Новожилова в г. Владивостоке.

Как пояснила старший помощник прокурора края Елена Телегина, в ходе проверки установлено, что собственникам жилых помещений указанного многоквартирного дома управляющая компания направляла квитанции на оплату услуг по ведению регистрационного учета проживающих в доме граждан. Между тем, собственники жилых помещений не возлагали на ООО "Региональная УК" и иную организацию полномочия по ведению такого учета.

Учитывая данные обстоятельства, прокурором Первомайского района внесено представление об устранении выявленных нарушений, которое рассмотрено и удовлетворено.

После вмешательства прокуратуры управляющей компанией приняты меры, направленные на исключение из квитанций необоснованно указанных платных услуг, виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.

Метки: Владивосток, прокуратура, УК

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