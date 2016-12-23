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Управдом

13 сентября 2012, 18:40
Директора управляющих компаний Владивостока привлечены к административной ответственности

Директора управляющих компаний Владивостока привлечены к административной ответственности

Руководство ООО "Подряд Плюс" и ООО "Змеинка Плюс" так и не озаботилось проблемами энергосбережения

Прокуратурой Первомайского района города Владивостока проведена проверка соблюдения Федерального закона "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" управляющими организациями ООО  "Подряд Плюс" и ООО "Змеинка Плюс",   в обязанности которых входит содержание многоквартирных домов на территории Первомайского района города Владивостока.

Как сообщает старший помощник прокурора Приморского края Ирина Володина, в ходе проверки установлено, что  в нарушение требований статьи 12 указанного Федерального закона данными управляющими организациями  предложения о мероприятиях по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, которые возможно проводить в многоквартирных домах, с указанием расходов на их проведение, объема ожидаемого снижения используемых энергетических ресурсов и сроков окупаемости,  не разрабатывались и не проводились.

По выявленным нарушениям закона руководителям управляющих компаний прокуратурой Первомайского района внесены представления, которые рассмотрены и удовлетворены, приняты меры к устранению выявленных нарушений. По требованию прокурора 4 должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности.

Кроме того, в связи с установленными нарушениями закона прокуратурой района в отношении виновных лиц возбуждены 2 дела об административных правонарушения, предусмотренных ч. 5 ст. 9.16 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, по результатам рассмотрения которых директора ООО "Подряд Плюс" и ООО "Змеинка Плюс" привлечены к административной ответственности в виде штрафа.

Метки: Владивосток, УК, энергия

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